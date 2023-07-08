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İstanbul'da 116 Fırına Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul'da 116 Fırına Cezai İşlem Uygulandı

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İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını duyurdu. Denetimler devam edecektir.

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelindeki 116 fırına tarifeye uygun ürün satmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 39 ilçede ticaret, tarım ve zabıta müdürlüklerince ekmek fiyat denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, "205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup, 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu işletmelere bin 371'er lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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