İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Askıya Alındı

'LIONFISH' adlı geminin Yavuz Sultan Selim köprüsü açıklarında makine arızası vermesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşliğinde arıza yapan gemi çekildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak açıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarından geçişi sırasında LIONFISH isimli gemi makine arızası verdi. Yardıma giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşliğinde gemi çekildi. Geminin römorkörler eşliğinde boğaz geçişini tamamlamasının ardından, İstanbul Boğazı güney-kuzey yönlü olarak açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği, LIONFISH isimli geminin Boğaz geçişini tamamlamasının ardından güney-kuzey yönlü olarak açıldı" ifadelerine yer verildi.