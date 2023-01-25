İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA MOTOSİKLETLİ KAPKAÇCI KAMERADA

BEYOĞLU'nda yalnız yürüyen kadınların yanına motosikletle hızla gelen kişi, çantalarını alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı.

Tarlabaşı ve Talimhane çevresinde yalnız yürüyen kadınların yanına motosikletle hızla gelen kişi, çantalarını alarak kaçtı. Şikayetler üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, plakasız kırmızı motosikletle gelen kapkaçcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polisin şüphe üzerine dur ihtarında bulunduğu motosikletli kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra yakalanan kişinin motosikletle kapkaç yapan C.B olduğu tespit edildi. C.B'ye yapılan üst aramasında çalıntı olduğunu tespit edilen cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. C.B polis merkezindeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.B.'nin motosikletle kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yalnız yürüyen kadınların yanına motosikletle hızla gelen kişinin çantalarını alarak kaçtığı görülüyor.