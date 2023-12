Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nda Yenilikçi Fikirler Ödüllendirildi

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nda yenilikçi fikirler ödüllerine kavuştu. Ödül töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Çabamız ve amacımız Türkiye'mizin gelecek yüz yılı için gençlerimizi bu yarışmalarda keşfetmek, destek olmak ve onları bu işte güçlendirmek' dedi.

Başakşehir'de yenilikçi projeler 10'uncu kez yarıştı. Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Salonu'nda düzenlenen 10'uncu Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'na katılım yoğun oldu. Ödül töreninde, 4 kategoride 804 proje arasından finale kalan yenilikçi fikirler tanıtıldı. Sahne şovlarının da yapıldığı törende ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile öğretmen ve öğretim görevlileri kategorilerinde dereceye giren projelerin sahiplerine toplam 750 bin lira ödül verildi.

Ödül törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yarışmacılar ve aileleri katıldı. Törenin sunuculuğunu ise gazeteci Hakan Çelik üstlendi.

GİZLİGİDER: TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMASI SON DERECE ANLAMLI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 'Bugün ben de bir veli olarak buradayım. Bizim de evlatlarımız bu yarışmaya başvurdu. Ankara'dan geliyoruz. Bu anlamda hem Yasin başkanı hem de Başakşehir Belediyesini özellikle tebrik ediyorum. Böyle bir inovasyon yarışmasının 10'uncusunun yapılması ve Türkiye'ye örnek olması son derece anlamlı. Türkiye artık Teknofest gençliğini konuşuyor. Bu anlamda tüm gençlere de bu tür yarışmalar özenme, imrenme ve yeni vizyon katma anlamında son derece anlamlı ve önemli. Ümit ediyoruz ki bunların sayısı artacak ve artık gençlerimiz bu konularla gündeme gelecek' dedi.

KARTOĞLU: YENİLİKÇİ FİKİRLER HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

'Yenilikçi fikirler yarışıyor' sloganıyla gerçekleştirdikleri yarışmada ilginin her geçen yıl katlanarak arttığını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Yenilikçi fikirler ve hayatı kolaylaştıran projelerle milli teknoloji hamlemize omuz veriyoruz. Ülkemizin katma değeri ileri teknoloji ürünleri üretmesi, dünyada her alanda söz sahibi olması için gençlerimize, girişimcilerimize tüm imkanlarımızla destek veriyoruz' dedi.

'YATIRIMCI DESTEĞİ VERİYORUZ'

Kartoğlu, '10'uncusunu düzenlediğimiz İnovasyon Yarışmamızı birazdan başlatacağız. Her yıl katılımı çok yüksek bir şekilde devam eden bu proje bu yıl 804 başvuruyla 70'i aşkın şehirden katılımcısıyla muhteşem bir şekilde gerçekleşecek. Birçok kategori var, ortaokul, lise, üniversite ve akademik kategorisi gibi, bu kategorilerin her birine farklı ödüller verilecek. Çabamız ve amacımız Türkiye'mizin gelecek yüz yılı için gençlerimizi burada bu yarışmalarda keşfetmek, destek olmak ve onları bu işte güçlendirmek. Çabamızın bir diğer yönü de ülkemiz adına geleceğe dair katma değerli ürünler çıkarabilme gayreti. İnovasyon yarışmalarıyla burada keşfettiğimiz gençlerimizi fikirleriyle, yaptığı ürünleriyle daha sonra kuluçka merkezlerimizde de onlara imkan sunarak aynı zamanda yatırımcı desteği veriyoruz. Onları marka yapma konusunda da bir yolun başlangıcı olarak sayıyoruz. Hedefimiz, onları markalaştırmayı başarmak, hem kendileriyle ilgili fayda sağlasın hem de ülkemiz adına katma değerli ürünler üretilebilen bir sistemin, bir ekosistemin başlangıcı olsun istiyoruz' diye konuştu.

'İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK YARIŞMALARIMIZA MUTLAKA KATILIN'

Kartoğlu, 'İçeride çok heyecanlı ve muhteşem bir ortam var. Şehirlerden gelen ve ödül alacak tüm gençlerimiz heyecanla bizi bekliyor. Gençlerimiz; her yıl devam eden İnovasyon ve girişimcilik yarışmalarımıza mutlaka katılın. Biz size her türlü desteği sağlayacağız. Başakşehir Belediyesi inovasyonun da başkenti olduğu için Avrupa Birliği'nin düzenlemiş olduğu her yıl İnovasyon Başkenti yarışmasına son iki yıldır finale kalan bir kurum, bir şehir. Bu gururu da ülkemiz adına yaşatmış bulunmaktan onur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

10'UNCU İNOVASYON YARIŞMASI'NIN KAZANANLARI

4 kategoride dereceye giren projelerin sahipleri ödüllerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı. Ortaokul kategorisinde birincilik ödülü, yarışmaya 'DİSOKU' projesiyle katılan Emir Tuna Gizligider'in oldu. 'Akıllı çöp kutusu' projesiyle Umut Alp ikinci olurken, 'Doğal Afet Kiti' projesiyle Ceylin Çalışkan üçüncülük ödülünü kazandı.

Lise kategorisinde Mehmet Açıkkaya 'Görüntü İşleme Teknolojisiyle Çalışan Robot Kol' projesiyle birinci oldu. Bilge Sevdik 'Yolda Hipnoz Olma' projesiyle ikinciliğe, Ali Kağan Demircioğlu 'Rotor ve Statoru Zıt Yöne Dönen Rüzgar Türbini' projesiyle üçüncülüğe layık görüldü.

Üniversite kategorisinde ise biricilik ödülünü 'Yangın Erken Tespit ve Müdahale Drone'u' projesiyle Hasan İnan kazandı. 'Lets Describe' projesiyle Ağa Saltıkalp ikinci, 'Drones Pençe' projesiyle Engin Eralp üçüncü oldu.

Öğretmen ve akademisyen kategorisinde birincilik ödülünü 'Funly' projesiyle Resul Aydoğan aldı. 'HearKiddo' projesiyle Büşra Gökçe ikinci oldu. 'Tek Kullanımlık Yara Örtücü Çorap Matı: DİYAMAT' projesiyle Erdi Buluş üçüncülük ödülünün sahibi oldu.