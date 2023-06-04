İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
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İSTANBUL Anadolu Yakası'nda beklenen sağanak yağış etkili oldu.
İSTANBUL Anadolu Yakası'nda beklenen sağanak yağış etkili oldu. Yağmurun şiddetlenmesiyle trafik yoğunluğu oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sağanak yağmurun etkili olacağı ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu. Bu uyarının ardından saat 22.30 sıralarında Anadolu Yakası'nda başlayan sağanak yağış, hazırlıksız dışarı çıkan vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağış nedeniyle yavaş ilerleyen araçlar trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel