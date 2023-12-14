İsrail ordusunun Cenin kenti ve kampına yönelik kuşatması 3 gündür sürüyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Cenin kentine 3 gündür devam eden baskını ve buradaki mülteci kampını kuşatmasında insani fatura giderek ağırlaşıyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Cenin kentine 3 gündür devam eden baskını ve buradaki mülteci kampını kuşatmasında insani fatura giderek ağırlaşıyor.

İsrail ordusunun 12 Aralık gece saatlerinde Cenin kentine düzenlediği baskın ve buradaki kampa uyguladığı kuşatma 3. gününde.

Filistinli silahlı direniş gruplarının bulunduğu Cenin Mülteci Kampı ve kent üzerinde İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) aralıksız uçuş gerçekleştiriyor.

İsrail ordusuna ait SİHA'nın dün geceki saldırısıyla biri çocuk 3 Filistinli öldürüldü. İsrail ordusunun baskınında şu ana kadar toplam 11 Filistinli can verdi.

Filistinli silahlı gruplar ve İsrail askerleri arasında gece boyunca aralıklarla çatışmalar devam etti.

İsrail ordusunun iş makineleriyle evlere, yollara, araçlara, altyapıya hasar verdiği görüldü. İsrail askerleri, bazı evlere patlayıcı ve gerçek mermilerle müdahale ederek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri ile Filistinli silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sabah saatlerinde de sürdü.

Filistinli silahlı grupların İsrail ordusuna karşı kullandığı el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu patlama sesleri duyuldu. İsrail askerleri ayrıca kamptan çıkan ambulansları da durdurup aradı.

İsrail ordusunun, Cenin'in Doğu Mahallesi'nde SİHA ile saldırdığı yol üzerinde delik açılmış durumda ve etrafa saçılan şarapnel izleri duvarlarda görülüyor. Saldırının düzenlendiği yerde ayrıca kan izleri de dikkati çekiyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun SİHA ile hedef aldığı biri 13 yaşında çocuk 3 Filistinlinin silahsız olduğu, sokağın başındaki askerleri izlerken saldırının gerçekleştiğini anlattı.

Kamptan çıkan Filistinliler: "Ölümden kaçtık"

İsrail ordusunun iş makineleri ve zırhlı araçlarla kuşattığı, askerlerin sürekli devriye gezdiği Cenin Mülteci Kampı'ndan bazı sivillerin kaçtığı görüldü.

Oğlu Hamad geçmişte İsrail ordusu tarafından öldürülen Um Hamad, yanında küçük kızıyla kamptan çıkarken, AA muhabirine konuştu.

Um Hamad, kamptaki Derac Mahallesi'ndeki zorlu koşullara ilişkin "Ölümden kaçtık. Kamp askerlerle dolu. Elektrik, su kesik, içeride yemek yok. Askerler içeride olmasına rağmen kamptan çıktık." dedi.

Um Hamad, röportaj sırasında yanındaki küçük kızının ağlamaya başlaması üzerine "Şu korkuya bak, çocuklar ağlıyor. Evimizi bastılar ve içeriyi kırıp döktüler. Oğlum Mahmud'u da gözaltına aldılar. Nerede bilmiyoruz?" diye konuştu.

İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'na gün aşırı baskın düzenlediğine işaret eden Um Hamad, askerlerin evlerine konuşlandığını, evde yemek ve süt kalmadığı için dışarı çıktığını söyledi.

Filistinli genç anne Ruveyde Ebu Celde de İsrail askerlerinin evine baskın düzenleyerek kendisini darbettiğini ve 4 çocuğuyla kamptan bu sabah kaçtığını anlattı.

İsrail askerlerinin arasından kampın yakınındaki Şifa Hastanesi'ne kaçtığını kaydeden Ebu Celde, kampın sokaklarında, evlerinde büyük yıkım ve hasar olduğuna işaret etti.

İsrail ordusu 20 evi patlayıcılarla hedef aldı

Cenin Valisi Kemal Ebu Rub, İsrail ordusunun Cenin kenti ve mülteci kampında 4 hastaneyi baskının ilk saatlerinden itibaren kuşattığı bilgisini paylaştı.

Kentin "hayalet şehre döndüğünü" dile getiren Ebu Rub, İsrail askerlerinin Cenin ve mülteci kampında yaklaşık 20 evi patlayıcılarla hedef aldığını aktardı.

Ebu Rub, İsrail ordusunun bugüne kadar yaklaşık 700 Filistinliyi gözaltına aldığını, büyük bir çoğunluğunu birkaç saat sorguladıktan sonra serbest bıraktığını kaydetti.

Cenin Valisi, İsrail ordusuna ait iş makinelerinin kentte altyapıya, araçlara ve evlere büyük zarar verdiğini aktardı.

İsrail askerleri Gazze'deki tepki çeken uygulamasını tekrar etti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı girişindeki devlet hastanesi önünde onlarca Filistinli erkeği yarı çıplak alıkoydu.

İsrail askerlerinin, Filistinli erkekleri soyunmaya zorladığı ve dizleri üzerine çökmüş şekilde yola dizdiği görüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini genişletmeye çalışırken Filistinli sivilleri sığınma merkezleri ve evlerinden çıkartarak yarı çıplak vaziyette alıkoyduğu görüntüler dünya çapında tepki çekerken İsrailli sosyal medya kullanıcıları bu kişilerin "teslim olan Hamas savaşçıları" olduğunu iddia etmişti.

İsrail askerleri camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu

İsrail askerleri ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okudu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askerler işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girdi; içlerinden biri caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okudu. Bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görüldü.

Fanatik Yahudi gruplar, bu görüntüleri, sosyal medya hesaplarında övgüyle paylaşırken, camiye yapılan saygısızlık çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük tepki çekti.

İsrail'in ırkçılıktan sabıkalı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin'deki camiye saygısızlık yapan askerler hakkında "Kahraman askerlerimizden Cenin'de bir camide Şema İsrael duası." ifadelerini kullandı.

Cenin Mülteci Kampı, İsrail ordusunun hedefinde

Cenin Mülteci Kampı son yıllarda sık sık İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor.

İsrail askerlerinin üst üste düzenlediği baskınlar nedeniyle kampta yaralar sarılamıyor. İsrail ordusu iş makinelerinin Cenin Mülteci Kampı'nda yolları kazıması, sembol yapıları yıkması ve bazı evlere hasar vermesi nedeniyle yıkım her geçen gün artıyor.

İsrail basınında sıkça, "eşek arısı kovanı", "terörist kuluçkası" şeklinde tanımlanan Cenin ve özellikle buradaki mülteci kampı, Filistin direniş örgütlerinin silahlı kanatlarının yoğun şekilde bulunmasıyla öne çıkıyor.

Filistin siyasi arenasında rekabet içindeki Fetih, Hamas, İslami Cihad Hareketi gibi fraksiyonların silahlı kanatlarının Cenin içinde tek şemsiye altında birlikte hareket ettiği biliniyor.