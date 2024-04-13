İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus'ta 16 sivilin cansız bedenine ulaşıldı
- İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus'ta 16 sivilin cansız bedenine ulaşıldı
GAZZE ŞERİDİ - Filistin Sivil Savunma ekipleri, İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus'ta 16 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarını 190 gündür sürdürüyor. Filistin Sivil Savunma ekipleri, İsrail askerlerinin 7 Nisan'da çekildiği Han Yunus kentinin El-Amal mahallesi ve Hamad kasabasında 16 sivilin cansız bedenine ulaştı. Cenazeler Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilirken, kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.
Sivil Savunma ekipleri, ekipman eksikliği nedeniyle güçlükle yürüttükleri çalışmalarda enkaz altında kalan onlarca kişiye ulaşmaya çalışıyor.