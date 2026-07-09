İsrail, Filistin vergi gelirlerinden yeni kesinti yasasını onayladı

İsrail meclisi, Filistin Yönetimi üzerindeki mali baskıyı daha da artıracak bir adımla, Filistin adına toplanan vergi gelirlerinden (gümrük fonları) yeni kesintiler yapılmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada onayladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Likud Partisi Milletvekili Moshe Passal tarafından sunulan yasa tasarısı, Filistin Yönetimi'nin bir önceki yıl Gazze Şeridi'ne aktardığı meblağa eşdeğer bir tutarın, her yıl düzenli olarak Filistin'in vergi gelirlerinden dondurulmasını öngörüyor.

Haberde, dondurulan bu fonların "Gazze kaynaklı saldırılardan zarar gören İsraillilere tazminat ödenmesi amacıyla" kullanılmasının planlandığı belirtildi.

120 sandalyeli mecliste yapılan oylamada, tasarıya karşı çıkan üye olmazken, 12 milletvekili kabul oyu verdi.

Tasarı, yasalaşması için gerekli olan ikinci ve üçüncü okuma oylamaları öncesinde daha detaylı tartışılmak üzere Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesine sevk edildi.

Gasbedilen fonların büyüklüğü 4,6 milyar dolara ulaştı

Haaretz, İsrail'in, Filistin adına ithal edilen mallardan tahsil ettiği ve "gümrük/makas parası" olarak bilinen Filistin hazine gelirlerinin yaklaşık 14 milyar şekelini (yaklaşık 4,6 milyar dolar) "teröre destek sağlandığı" iddiasıyla rehin tuttuğunu aktardı.

Haberde, el konulan bu gelirlerin her ay İsrail hazinesinde birikmeye devam ettiği, buna karşılık Ramallah'taki Filistin hükümetinin yaklaşık 3 yıldır süregelen ekonomik çöküşle mücadele edebilmek için ek kemer sıkma önlemleri almak zorunda kaldığı vurgulandı.

Söz konusu fonların 2019 yılından bu yana İsrail tarafından alıkonulduğu ve bu miktara her ay yaklaşık 400 milyon şekel (yaklaşık 131,41 milyon dolar) daha eklendiği kaydedildi.

İsrail ordusundan "Batı Şeria'da patlama" uyarısı

Öte yandan gazete, İsrail Ordusu Merkez Komutanı General Avi Bluth'un, yakın zamanda Başbakan Binyamin Netanyahu'yu uyardığını yazdı.

Bluth, Filistin Yönetimi'ne ait fonların devredilmemesinin, işgal altındaki Batı Şeria'da büyük bir güvenlik patlamasına ve gerilimin tırmanmasına yol açabilecek temel faktörlerden biri olduğunu belirtti.

Ekonomik çöküşün bir diğer önemli nedeni olarak ise İsrail hükümetinin, Filistinli işçilerin İsrail içerisinde çalışmasına yönelik uyguladığı yasak gösterildi.

Haberde, İsrail polis teşkilatı hariç, güvenlik kurumlarının çoğunun bu yasağın kaldırılmasını desteklediği ifade edildi.

Vergi fonları nedir?

Filistin ile İsrail arasında 1994 yılında imzalanan Paris Ekonomik Protokolü uyarınca İsrail, Filistin topraklarına giren ürünlerin gümrük vergilerini Filistin Yönetimi adına topluyor ve aylık olarak Filistin Maliye Bakanlığına devrediyor.

Bu paralar, Filistin'in toplam kamu gelirlerinin yaklaşık yüzde 56'sını oluşturuyor. Dolayısıyla bu fonlarda kesintiye gidilmesi veya tamamen alıkonulması, Filistin hükümetinin memur maaşlarını ödeme, kamu hizmetlerini sürdürme, özel sektöre ve bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini doğrudan baltalıyor.

İsrail, 2019 yılından bu yana Filistin Yönetimi'nin esir ve şehit ailelerine maaş bağlamasını gerekçe göstererek bu fonlardan kesinti yapıyordu.

Ancak daha sonra kesinti ve alıkoyma politikasının kapsamını genişleterek Filistin Yönetimi'ni derin bir mali krize sürükledi ve memur maaşlarının tamamının ödenememesine yol açtı.