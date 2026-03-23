İsrail Maliye Bakanı, Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani'nin yeni sınır olmasını savundu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani Nehri'nin yeni sınır olması gerektiğini savundu. Smotrich, İsrail'in kuzey sınırında değişiklik yapılmasını talep etti.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Smotrich'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılar sürerken güvenlik ve ekonomik duruma ilişkin değerlendirme yaptığını aktardı.

Smotrich, İsrail'in kuzey sınırında köklü bir değişime gitmesi gerektiğini ileri sürerek "Tıpkı Gazze'de Sarı Hat ve Suriye'de tampon bölge oluşturduğumuz gibi, Litani Nehri Lübnan ile aramızdaki yeni sınırımız olmalıdır." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın güneyinin işgal edilerek tampon bölge oluşturulması gerektiğini iddia eden Smotrich, Lübnan'ın güneyindeki köyleri yıktıklarını söyledi.

Smotrich, Lübnan'da yaralanan oğlu hakkında da bilgi vererek sağlık durumunun iyiye gittiğini ileri sürdü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
A Milli Takım'da sakatlık: Kadroda olmayacağını açıkladı

Bu sezon 29 gole katkı yapan yıldız ismimiz kadrodan çıktı
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Kalbinden bıçaklanan genç müzisyen hayata veda etti

İzmir'de kanlı gece! Önünü kesip kalbinden bıçakladılar