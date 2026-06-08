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İsrail, İran'a saldırılarında petrokimya tesisini vurdu

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İsrail, İran'ın Huzistan eyaletindeki Mahşehr kentinde bulunan Karun Petrokimya Şirketi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmadığı, tesisin bazı bölümlerinin hasar gördüğü bildirildi.

İsrail'in, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Hayati, "Kısa bir süre önce Mahşehr'deki Karun Petrokimya Şirketi, siyonist düşman tarafından hava saldırısına uğradı. Fırlatılan mühimmatın isabet etmesi sonucu bu sanayi tesisinin bazı bölümleri hasar gördü." dedi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirten İranlı yetkili, hasarın boyutuna ve olası kayıplara ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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