İsrail'in Yeni Manama Büyükelçisi Sammy Revel, Kral Al Halife ile Görüştü

İsrail'in Bahreyn'e atadığı yeni Büyükelçi Sammy Revel, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife tarafından kabul edildikten sonra güven mektubunu sundu. Bu atama, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin hâlâ devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Sammy Revel'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bahreyn Kralı Al Halife'ye güven mektubu sunduğunu duyurdu.

İsrail'in yeni Manama Büyükelçisi Revel'in, ağustos ayı sonunda Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zeyani tarafından kabul edilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından Manama Büyükelçisi ülkesine dönmüş, Bahreyn de Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çağırmış ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler askıya alınmıştı.

Bahreyn'de İsrail'in yeni büyükelçi ataması sonrasında eylül ayında protesto gösterileri yapılmıştı.

Ravel, Bahreyn'in 2020'de İsrail ile normalleşme kararı almasının ardından bu ülkeye atanan ikinci İsrail büyükelçisi oldu.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki döneminde (2020) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleriyle Abraham Anlaşmaları adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

