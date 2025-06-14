İsrail'in İran'a Hava Saldırısı: 2 Ölü, 5 Yaralı

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İsrail, İran'ın Hamedan eyaletine düzenlediği hava saldırısında acil yardım görevlileri arasında ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. Saldırının balistik füze rampalarını hedef aldığı öğrenildi.

(ANKARA) – İran medyasına göre İsrail'in bu sabah İran'ın batısındaki Hamedan eyaletine düzenlediği hava saldırısında iki acil yardım görevlisi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı. Saldırının Asadabad kenti yakınlarında gerçekleştiği ve hedef alınan bölgede balistik füze rampalarının bulunduğu belirtiliyor.

Hamedan Vali Yardımcısı Hamzeh Amraei İran medyasına yaptığı açıklamada, ölen kişilerin acil müdahale ekibinde görevli olduğunu ve saldırı sırasında bölgede bulunduklarını söyledi. İsrail merkezli N12 kanalı, saldırının İsrail'e tehdit oluşturduğu düşünülen balistik füze rampalarını hedef aldığını bildirdi.

İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde bulunan petrol rafinerisinin yakınlarına da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Mehr Haber Ajansı, saldırı sonrası rafineri çevresinde yoğun duman yükseldiğini kaydetti. Ancak Fars Haber Ajansı, rafinerinin herhangi bir zarar görmediğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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