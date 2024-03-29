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İsrail'in Halep'e düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı arttı

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Hedef alınan bölgedeki patlamaların çeşitli görüntüleri

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentini vuran İsrail hava saldırılarında ölü sayısı daha önce bildirilen 36'dan 42'ye yükseldi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre, Cuma günü şafak vaktinden önce gerçekleştirilen saldırılarda Halep Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Cibrin bölgesinde Hizbullah'a ait bir depo vuruldu.

İngiltere merkezli gözlem grubu, Halep'in kuzey kırsalında yaklaşık üç saat boyunca etkisini sürdüren saldırıların, bugüne kadar bir İsrail hava saldırısında gerçekleşen en yüksek sayıdaki Suriyeli askeri personel ölümüyle sonuçlandığını belirtti.

İzleme örgütü, Safira bölgesindeki savunma fabrikalarının da hedef alındığını bildirdi.

İsimlerini açıklamayan Lübnanlı askeri kaynaklar Cuma günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, Halep'te ölenler arasında 6 Hizbullah üyesinin de bulunduğunu söyledi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cuma günü yerel saatle 01.45 sularında Halep'in güneydoğusundaki Asriye yönünden başlattığı hava saldırılarında, Halep kırsalındaki birden fazla noktanın hedef alındığı belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Şam'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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