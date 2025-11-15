Haberler

İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Bölgeyi Tedirgin Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim ve El-Malih köylerine düzenlediği baskınlarla bölge sakinlerini alıkoydu ve tarım alanlarına zarar verdi. BEYDER, bu saldırıların Filistinli çiftçilerin yaşamları üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'deki Ferasin köyü ile Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki El-Malih köyüne baskın düzenledi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin askerler eşliğinde El-Malih köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

Saldırgan İsraillilerin çok sayıda köy sakinini bir süre alıkoyduğu aktarıldı.

Baskınların endişeye yol açtığı, bölge sakinlerinin yaşamlarını olumsuz etkilediği ve kırsalda yaşayan topluluklar üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

BEYDER'in yaptığı bir diğer açıklamada da İsraillilerin Tulkerim'in kuzeyindeki Ferasin köyüne baskın düzenleyerek çiftliklerdeki meyve ağaçlarını kestiği ifade edildi.

Bu toprakların yıllardır ekilip biçildiği ve sahipleri için birincil geçim kaynağı olarak kabul edildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırıların Filistinli çiftçilerin ekonomik ve sosyal istikrarını tehdit için uygulanan sistematik İsrail politikasının yansıması olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Serdal Adalı 'Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?' sorusunu kem küm etmeden yanıtladı

"Cengiz'in bonservisi alınacak mı?" sorusunu kem küm etmeden yanıtladı
Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı

Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katledip kafasına sıktı
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.