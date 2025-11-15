İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınları Bölgeyi Tedirgin Ediyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'deki Ferasin köyü ile Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki El-Malih köyüne baskın düzenledi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin askerler eşliğinde El-Malih köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

Saldırgan İsraillilerin çok sayıda köy sakinini bir süre alıkoyduğu aktarıldı.

Baskınların endişeye yol açtığı, bölge sakinlerinin yaşamlarını olumsuz etkilediği ve kırsalda yaşayan topluluklar üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

BEYDER'in yaptığı bir diğer açıklamada da İsraillilerin Tulkerim'in kuzeyindeki Ferasin köyüne baskın düzenleyerek çiftliklerdeki meyve ağaçlarını kestiği ifade edildi.

Bu toprakların yıllardır ekilip biçildiği ve sahipleri için birincil geçim kaynağı olarak kabul edildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırıların Filistinli çiftçilerin ekonomik ve sosyal istikrarını tehdit için uygulanan sistematik İsrail politikasının yansıması olduğuna dikkat çekildi.