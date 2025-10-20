Haberler

İsrail'deki Şiddet Olayları Nedeniyle Maccabi-Hapoel Maçı İptal Edildi

Gazze'deki soykırım iddialarıyla gündeme gelen İsrail'de, Maccabi Tel Aviv ile Hapoel Tel Aviv arasında oynanması planlanan derbi maçı, şiddet olayları nedeniyle iptal edildi. Polis, maç öncesinde düzenin bozulduğunu ve yaralanmaların yaşandığını açıkladı.

Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle uluslararası spordan men edilmesi istenen İsrail'de, dün oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv- Hapoel Tel Aviv maçı şiddet eylemleri nedeniyle iptal edildi.

İsrail polisi, Maccabi Tel Aviv ile Hapoel Tel Aviv takımları arasında Bloomfield Stadı'nda dün oynanması planlanan derbi maçını, "kamu düzeninin bozulması ve şiddetli isyanlar" nedeniyle iptal etti.

Polis tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Maç öncesinde kamu düzeninin bozulduğu ve şiddetli isyanlar yaşandığı gözlemlendi. Onlarca sis bombası ve piroteknik madde atıldı, 12 sivil ve 3 polis memuru yaralandı." denildi.

Açıklamada, olaylarla ilgili 9 şüphelinin tutuklandığı, 16 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Karara tepki gösteren Hapoel Tel Aviv, "Polis, bir spor etkinliği için değil, adeta bir savaş için hazırlanmıştı." paylaşımını yaptı.

Şiddet, West Midlands Polisi'ni haklı çıkardı

Derbi öncesi çıkan olaylar, West Midlands Polisi'nin 6 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maça konuk takımın taraftarlarının alınmayacağını açıklamasından birkaç gün sonra yaşandı.

West Midlands Polisi, karşılaşmayı mevcut istihbarat ve geçmiş olaylar doğrultusunda "yüksek riskli" olarak sınıflandırdıklarını duyurmuştu.

Tel Aviv derbisi, Kasım 2014'te devre arasında sahaya taraftarların girmesi ve futbolcularla arbede yaşanması sonucu yarıda kalmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon Hollanda'nın Ajax takımına konuk olan ve 5-0 yenilen Maccabi Tel Aviv'in taraftarları, iki gün boyunca şehirde düzensizliğe neden olmuştu.

Hollanda polisinin raporuna göre bir binanın cephesine asılmış Filistin bayrağını yırtıp yakan İsrailli taraftarlar, araçlara zarar vermişti.

5 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 62 kişinin gözaltına alındığı olayların ardından Amsterdam Belediye Meclisi, İsrail takımlarının şehirde istenmediğini belirten kararı kabul etmişti.

