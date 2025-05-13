İsrail'de Nekbe Anmalarına Finansal Yardım Kesintisi Talebi

İsrail'de Büyük Felaket'i (Nekbe) anma etkinliklerine izin veren iki üniversiteye finansal yardımların kesilmesi girişiminde bulunuldu.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, X hesabından yaptığı paylaşımda, Kudüs İbrani ve Tel Aviv üniversitelerine 77'nci yılında Nekbe'yi anma etkinliklerine izin vermeleri dolayısıyla finansal yardımların kesilmesi için talepte bulunduğunu duyurdu.

Kisch, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e anma etkinliklerine onay veren üniversitelerin fonlarının derhal kesilmesi talebinde bulunduğunu aktardı.

Filistinliler, İsrail'in kurulduğu ve yüz binlerce soydaşlarının topraklarından sürüldüğü 1948'deki olaylar zincirini Büyük Felaket (Nekbe) olarak isimlendiriyor.

Filistin İstatistik Merkezinin Mart 2015'teki verilerine göre İsrail, 27 bin kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. Filistinliler kendi vatanlarının sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor.