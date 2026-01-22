İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Gazze'de Bir Sonraki Aşamanın Gerçek Sınavı Hamas'ın Bölgeden Ayrılması"

(ANKARA) - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Davos'ta yaptığı açıklamada, " Gazze'de ateşkesin ilerlemesinin Hamas'ın silahsızlandırılması ve bölgeden çekilmesine bağlı olduğunu" belirtti. İran rejimini "kırılgan" olarak nitelendiren Herzog, Suriye'deki gelişmeleri ise temkinli şekilde izlediklerini belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bugün İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun oturumunda, Gazze'deki ateşkesin bir sonraki aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Herzog, "Hamas'ın silahsızlandırılmasının ve dağıtılmasının hayati önem taşıdığını" söyledi.

"Gerçek sınav Hamas'ın Gazze'den ayrılmasıdır"

Herzog, şöyle konuştu:

"Gerçek sınav Hamas'ın Gazze'den ayrılmasıdır. Askeri bir yapı olarak Hamas'ın Gazze'den çıkması, ateşkesin birinci aşamasından ikinci aşamasına geçişin testidir. Bu bir duraklama değil. Aşama aşama ilerleyen bir süreçtir. Bu süreçte Hamas'ı, sahadaki liderlerinin çoğunu etkisiz hale getirdiğimiz bir noktaya getirdik ve şimdi bir sonraki aşama, gözlerimizin önünde inşa edilmekte olan bu uluslararası çaba olmalıdır."

"İsrail bir seçim yılına giriyor ve pek çok konuda kamuoyu tartışması yaşanacak"

Gazze'nin savaş sonrası yönetimine ilişkin konuşan Herzog, teknokratik bir yönetimin başarısının somut iyileştirmeler sağlayabilmesine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Bu teknokratik hükümet, uluslararası toplumun desteğiyle ve elbette Gazze'ye mümkün olduğunca insani yardımın artırılmasıyla, işlevsel biçimde çalışabilmesi ve Gazze'de yaşam koşullarında hızlı bir iyileşme sağlayabilmesi üzerinden sınanacaktır" dedi.

İki Devletli Çözüm'e ilişkin bir soru üzerine Herzog, bu konuda yorum yaparken "temkinli" olduğunu söyledi ve İsrail'in bu konunun tartışılacağı bir seçim yılına girdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Siyasi sistemin parçası olmayan bir devlet başkanı olarak, bu konuların her birinin sonucuna dair net yorumlar yaparken temkinliyim. İsrail bir seçim yılına giriyor ve pek çok konuda son derece hararetli bir kamuoyu tartışması yaşanacak. İki devletli çözüm, bir Filistin devleti meselesi de tartışılacak başlıklardan biri olacak."

"İsrailliler ve Filistinliler arasında birlikte yaşama ve barışın geleceğini inşa etmemiz şart"

Herzog, 7 Ekim 2023'te yaşananların ardından İsrailliler arasında "komşularımızla birlikte yaşamanın en iyi yolunun ne olduğu konusunda çok fazla yeniden düşünme ve yeniden analiz" yapıldığını belirtti.

Herzog, "İsrailliler ve Filistinliler arasında birlikte yaşama ve barışın geleceğini inşa etmemiz şart. Ancak bunun nasıl olacağı, siyasi formatın ne olacağı ve sonucun ne şekilde şekilleneceği seçimlerimizde de tartışılacak" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı kapsamında duyurduğu ve 60'tan fazla ülkeyi davet ettiği Barış Konseyi girişimi çerçevesinde yürütülen "olağanüstü diplomatik çabaları" öven Herzog, "Şu andaki sürecin büyüklüğü, aynı zamanda bölgesel unsurlara dayanıyor olmasıdır. Bunun bölgesel bir süreç olması, ekonomik iyileşme, ekonomik diyalog, ekonomik kazanımlar gibi pek çok yeni boyuta güçlü bir ivme kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

"İran rejimi oldukça kırılgan"

İran konusuna da değinen Herzog, rejimin "oldukça kırılgan bir durumda" olduğunu belirterek "Ekonomi darmadağın. İran halkı için gelecek ancak bir rejim değişikliğiyle mümkün olabilir ve bunun İran halkının iradesi ve uluslararası toplumun desteği çerçevesinde gerçekleşmesi gerekir. Ayetullah rejiminin oldukça kırılgan bir durumda olduğu çok açık" dedi.

Herzog, "İran hükümetinin gösterilere yönelik şiddetli baskısına yeterince dikkat gösterilmemesine karşın İsrail'in Gazze'deki savaşı nedeniyle yoğun şekilde eleştirilmesini büyük bir ikiyüzlülük" olduğunu söyledi.

Herzog, "Beni en çok şaşırtan ne biliyor musunuz? Kendimizi savunduğumuz için bize saldıranların hepsi nerede? Neden onları İran büyükelçilikleri önünde ya da dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin sokaklarında gösteri yaparken görmüyoruz" diye sordu.

"İsrail, Suriye'yi yakından izliyor"

Suriye'de bu hafta hükümet ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan ateşkes anlaşmasına değinen Herzog, İsrail'in durumu yakından izlediğini söyledi ve "Suriye'ye çok temkinli bakıyoruz. Bir yandan Suriye halkı daha iyi bir yaşamı hak ediyor… Öte yandan güneydeki müttefiklerimiz olan Dürziler konusunda endişeliyiz, bu yüzden süreci dikkatle takip ediyoruz" dedi.

Herzog, İsrail'in ABD'nin tutumunu esas aldığını belirterek, "Bölgede çok sayıda ülkeyle temas halinde olan, faaliyet yürüten ve Devlet Başkanı el-Şaraa ile ekibiyle görüşen Amerikalı dostlarımızı dinliyoruz" ifadelerini kullandı.