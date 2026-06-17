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İsrailli Bakan "Türkiye, Katar ve Pakistan ekseninden" endişe duyduğunu söyledi

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İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakatı Türkiye, Katar ve Pakistan'ın şekillendirdiğini belirterek endişe duyduğunu ifade etti. Chikli, bu üç ülkenin oluşturduğu yeni eksenden rahatsız olduğunu söyledi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakatı Türkiye, Katar ve Pakistan'ın şekillendirdiğini belirterek, bu durumdan endişe duyduğunu ifade etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi üyesi Bakan Chikli, 103 FM radyosuna açıklamalarda bulundu.

Batı dünyasının yıllardır uyguladığı abluka ve savaş nedeniyle ekonomisi zarar gören İran'ın durumuna değinen Chikli, "Şekillenen anlaşma endişe verici, ancak beni en az endişelendiren şey İran ekonomisinin yeniden canlanması. Beni çok daha fazla endişelendiren husus, bu anlaşmayı şekillendiren eksendir: Türkiye, Katar ve Pakistan. Gözlerimizin önünde yükselen yeni bir eksen görüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD-İran mutabakatı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran'da ABD ve İran'ın, yürütülen müzakerelerin ardından, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaları sonlandırmak üzere mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sürecinde Türkiye'nin rolüne ilişkin, "Türkiye'nin kardeş liderliğiyle bu süreçte sürekli temas halindeydik ve tüm bu konularda ortak duruş sergiledik." demişti.

Kaynak: AA / Zein Khalil
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