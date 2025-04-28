İsra Holding'den Ağrı'ya 294 milyon dolarlık enerji ve tarım yatırımı

İsra Holding bünyesindeki Meya Enerji ve GEOSİMA Sondaj firmalarınca Ağrı'da yaklaşık 294 milyon dolarlık enerji ve tarım yatırımı yapılıyor.

Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde, Meya Enerji ve GEOSİMA Sondaj firmalarının yürüttüğü son keşif sondajında, 800 metrede yeterli sıcaklıkta kaynağa ulaşıldı.

Vali Mustafa Koç, İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, İsra Holding grup şirketlerinden Geosima tarafından Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyündeki Meya Enerji'nin enerji sahasında gerçekleştirilen sondaj çalışmalarını inceledi.

"Enerji sektöründe yerli kaynaklarımızın etkin kullanımı büyük önem taşıyor"

Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Meya Enerji'nin bölgede gerçekleştireceği yatırımların yaklaşık 294 milyon dolar olduğunu söyledi.

Çalışmanın Ağrı'nın enerji bağımsızlığına ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Koç, "Türkiye'nin enerji sektöründe yerli kaynaklarımızın etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır. Geosima Sondaj firmasının bu alandaki çabaları, hem bölge hem de ülke ekonomisi için kritik bir fırsat sunmaktadır." dedi.

Ağrı'da huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birçok yatırımın yapılmaya başlandığını vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Özellikle içinde bulunduğumuz sahada, Diyadin Mollakara bölgesi başta olmak üzere, oldukça geniş bir alan hem madencilik hem de jeotermal enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Ayrıca, jeotermale dayalı tarım organize sanayi bölgeleri ve sarı OSB'ler açısından da önemli bir fırsat barındırmaktadır. İsra Holding bünyesindeki Meya Enerji ve GEOSİMA Sondaj firmalarının yürüttüğü son keşif sondajında hedeflenen 1500 metre derinliğin 800 metresinde ciddi bir sıcaklığa ulaşıldı. Bu gelişmenin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok yakın bir zamanda hem sera projelerinin hem de jeotermal enerji tesislerinin faaliyete geçtiği anlara da hep birlikte şahitlik ederiz."

Milletvekili Nurettin Alan ise jeotermal enerji yatırımları ve V Mall Ağrı Karma Yaşam Projesi yatırımlarının ülkeye önemli katkılar sunacağını anlatarak, "İsra Holding bu açıdan bir yatırımdan ziyade ülkemizin güvenliğine, ticaretine ve bölge insanın hem istihdamına hem de refah seviyesine muazzam katkılar sunacaktır. Dış ticaret açığımızda en önemli etkenlerden birisi enerji. Bu noktada Geosima Sondaj ile gerçekleştirilen enerji yatırımlarının büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da Diyadin'de İsra Holding bünyesinde yürütülen bu çalışmaları yerinde ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Devletimizin bu bölgelerde sağladığı huzur ortamı sayesinde, ülkemizin birçok alanda büyük ilerlemeler kaydettiği bu dönemde, enerji alanındaki bu tür yatırımların da ülke ekonomimiz açısından son derece önemli olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Enerji sahasındaki yatırımımız, 294 milyon doları bulacak"

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı ise Ağrı'da gerçekleştirdikleri enerji yatırımlarının sadece kurumun değil, aynı zamanda bölgenin ve ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını aktardı.

Yerli kaynakları kullanarak enerji bağımsızlığını artırmayı ve istihdama katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyleyen Tavlı, şunları kaydetti:

"Bu sahada 5 yıllık program içerisinde 1000 dönüm civarında cam sera, karbondioksit gazı üretimi ve yaklaşık ilk aşamada 50 megavatlık elektrik üretimi çalışmalarına inşallah imza atacağız. Bu projenin gerçekleşmesi için toplamda 33 adet jeotermal kuyu çalışması yapılacaktır. Kuyuların toplam kazı maliyeti 75 milyon dolar, karbondioksit gaz üretim tesisimizin yatırım maliyeti yaklaşık 7 milyon dolar olacaktır. 1000 dönümlük cam sera maliyeti yaklaşık 127 milyon dolar, jeotermal elektrik santral maliyeti de yaklaşık 85 milyon dolar olacaktır. Toplamda enerji sahasındaki yatırımımız, 294 milyon doları bulacaktır. Bu tesisler ve V Mall Ağrı Karma Yaşam Projemiz tamamlandığında toplamda 3 bin kişiye istihdam sağlanacaktır."

Enerji alanında faaliyetlerin son sürat devam ettiğini ve bununla birlikte tüm bölgenin çehresini değiştirecek V Mall Ağrı Projesi'nin de hayata geçirileceğini vurgulayan Tavlı, "V Mall Ağrı AVM, içerisinde dünyaca ünlü markaların yer alacağı AVM ile birlikte otel, ofis, konut ve rezidansların yer alacağı projemiz, bölgenin ilk ve tek karma yaşam projesi konumunda olacak. Projemiz sadece Ağrı'ya değil, komşu şehirler ve bölge ülkelerin de tüm ihtiyaçlarına yanıt vererek büyük bir ekonomik hareketlilik ve binlerce kişiye istihdam imkanı sağlayacak. Ağrı'nın ve bölgenin yeni buluşma noktası olacak olan bu projeyi hayata geçirirken, amacımız sadece ticari faaliyetler değil, aynı zamanda sosyal etkileşim ve toplumsal dayanışmayı teşvik edecek bir yaşam alanı oluşturmak. Yaklaşık maliyeti 240 milyon dolar olan bu çok özel projeyi SPK mevzuatının proje geliştirme fon ortaklığı üzerinden Ağrı'da gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.