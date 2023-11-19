İspir Verçenik Dağı'nda Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi Üzerine Envanter Çalışması Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri İspir Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda çengel boynuzlu dağ keçisi üzerine envanter çalışması yaptı. Çalışma, hedef türün popülasyonunu ve dağılımını belirlemek amacıyla yapılmış olup, koruma ve yönetim planlarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri İspir Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda çengel boynuzlu dağ keçisi üzerine envanter çalışması yaptı. Yapılan açıklamada "Bu çalışma, hedef türün popülasyonunu ve dağılımını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, koruma ve yönetim planlarının geliştirilmesine de katkı sağlamaktadır. " denildi. - ERZURUM