Isparta'da yangında evini kaybeden aileye belediye sahip çıktı

ISPARTA (AA) - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yangında evini kaybeden aileyi ziyaret ederek, gerekli yardımlarda bulunacaklarını belirtti.

Başdeğirmen, merkeze bağlı Kayı Köyü'nde geçen hafta 2 katlı ahşap evde çıkan yangında yara almadan kurtulan ancak evleri kullanılamaz hale gelen Ramazan Özler ve ailesini ziyaret etti.

Özler'in 15-20 dakika içinde alevlerin tüm evi sardığını, son anda eşi ve 3 çocuğu ile dışarı çıkabildiklerini anlatması üzerine Başdeğirmen, "Evinizi yaparız, ne yapılması gerekiyorsa yapar, mağduriyetinizi gideririz." ifadesini kullandı.

Belediye olarak zor durumda kalan vatandaşlara her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Başdeğirmen, Özler'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.