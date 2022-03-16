Isparta'da yangında evini kaybeden aileye belediye sahip çıktı - Haberler

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Isparta'da yangında evini kaybeden aileye belediye sahip çıktı

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da yangında evini kaybeden aileye belediye sahip çıktı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yangında evini kaybeden aileyi ziyaret ederek, gerekli yardımlarda bulunacaklarını belirtti.

ISPARTA (AA) - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yangında evini kaybeden aileyi ziyaret ederek, gerekli yardımlarda bulunacaklarını belirtti.

Başdeğirmen, merkeze bağlı Kayı Köyü'nde geçen hafta 2 katlı ahşap evde çıkan yangında yara almadan kurtulan ancak evleri kullanılamaz hale gelen Ramazan Özler ve ailesini ziyaret etti.

Özler'in 15-20 dakika içinde alevlerin tüm evi sardığını, son anda eşi ve 3 çocuğu ile dışarı çıkabildiklerini anlatması üzerine Başdeğirmen, "Evinizi yaparız, ne yapılması gerekiyorsa yapar, mağduriyetinizi gideririz." ifadesini kullandı.

Belediye olarak zor durumda kalan vatandaşlara her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Başdeğirmen, Özler'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel, Haberler

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