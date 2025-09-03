Isparta'da Türkiye'nin İlk Ulusal Teleferik ve Doğada Arama-Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde 26 ilden ekiplerin katılımıyla Türkiye'de ilk kez Ulusal Teleferik ve Doğada Arama-Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

Isparta Valiliği İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde, AFAD Başkanlığı tarafından düzenlenen tatbikatta senaryo gereği teleferikte mahsur kalanlar, AFAD ve JAK ekiplerince yapılan operasyonla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikata 26 ilden gelen ekiplerin yanı sıra bazı STK'lerin temsilcileri de katıldı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, tatbikat sonrasında gazetecilere, Türkiye'de ilk kez Davraz'da gerçekleştirilen tatbikatın büyük bir başarıyla icra edildiğini söyledi.

Geçen yıl Davraz Kayak Merkezi'nin 500 binden fazla ziyaretçi ağırladığını ifade eden Erin, bu sezonki hedefin 2 milyonun üzerine çıkmak olduğunu vurguladı.

Tatbikata, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve il protokolü de katıldı.