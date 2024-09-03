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Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı

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Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin katılımıyla kurtarma tatbikatı düzenlendi. Teleferikte meydana gelen arızadan dolayı mahsur kalan 5 kişi halatlar yardımıyla güvenli şekilde indirildi. Tatbikatta 25 personel görev aldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı.

Afad, Isparta Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin katılımıyla "Davraz Dağı'nda Arama Kurtarma Eğitimi ve Telesiyejden Kurtarma Yöntemleri" tatbikatı düzenlendi.

Senaryo gereği, teleferikte meydana gelen arızadan dolayı 5 kişi iki kabinde mahsur kaldı. Ekipler, halatlar yardımıyla 5 kişiyi güvenli şekilde indirerek kurtardı.

Yaklaşık bir saat süren tatbikatta teknik arıza, ekipler tarafından kısa sürede giderildi. Kurumlar arası işbirliğinin de sağlandığı tatbikatta, 25 personel görev aldı.

Afad İl Müdürü Osman Çelik, tatbikatın hem kışa hazırlık hem de olası olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olma amacıyla yapıldığını söyledi.

Tatbikatın başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Çelik, "Antalya'daki teleferik kazası sonrası teleferikten kurtarma operasyonlarının önemi arttı. Olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak adına bu tatbikatı yaptık. Antalya'da ilk defa karşılaşılan teleferik kazasında AFAD Isparta ekiplerimiz de kurtarma çalışmalarına katılmıştı." diye konuştu.

Öte yandan tatbikat dronla da görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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