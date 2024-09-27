Attan düşen Isparta Belediye Başkanı'nın kızı hayatını kaybetti
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen, attan düşerek ağır yaralanmasının ardından yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in attan düşerek ağır yaralanan kızı Mürüvvet Başdeğirmen'den acı haber geldi. Yaklaşık 1,5 yıldır hastanede tedavi gören Mürüvvet Başdeğirmen, yaşam savaşını kaybetti.
BELEDİYE BAŞKANININ KIZI HAYATINI KAYBETTİ
Gezintiye çıktığı attan düşerek ağır yaralanan ve beyin kanaması teşhisiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başdeğirmen'in cenazesinin yarın öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.
1,5 SENE ÖNCE ATTAN DÜŞMÜŞTÜ
Mürüvvet Başdeğirmen, 13 Mayıs 2023'te Deregümü köyündeki çiftlikten aldığı atıyla gezintiye çıktığı sırada attan düşmüş, sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.