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Attan düşen Isparta Belediye Başkanı'nın kızı hayatını kaybetti

Attan düşen Isparta Belediye Başkanı'nın kızı hayatını kaybetti
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen, attan düşerek ağır yaralanmasının ardından yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in attan düşerek ağır yaralanan kızı Mürüvvet Başdeğirmen'den acı haber geldi. Yaklaşık 1,5 yıldır hastanede tedavi gören Mürüvvet Başdeğirmen, yaşam savaşını kaybetti.

Attan düşen Isparta Belediye Başkanı'nın kızı hayatını kaybetti

BELEDİYE BAŞKANININ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Gezintiye çıktığı attan düşerek ağır yaralanan ve beyin kanaması teşhisiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başdeğirmen'in cenazesinin yarın öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

Attan düşen Isparta Belediye Başkanı'nın kızı hayatını kaybetti

1,5 SENE ÖNCE ATTAN DÜŞMÜŞTÜ

Mürüvvet Başdeğirmen, 13 Mayıs 2023'te Deregümü köyündeki çiftlikten aldığı atıyla gezintiye çıktığı sırada attan düşmüş, sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

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Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Allah gani gani Rahmet eylesin, genç ölümler her zaman üzer beni ..

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