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İspanyol Taksiciler Araç Sigorta Artışlarına Karşı Eylem Düzenledi

İspanyol Taksiciler Araç Sigorta Artışlarına Karşı Eylem Düzenledi
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İspanya'nın çeşitli bölgelerinden gelen taksiciler, başkent Madrid'de araç sigorta poliçelerindeki artışa karşı trafiği durdurarak eylem yaptı. Taksiciler, sigorta fiyatlarının kontrol altına alınmasını ve sektörün sürdürülebilirliğine yönelik destek bekliyor.

İspanya'da araç sigorta poliçelerindeki artışa karşı çıkan taksiciler, başkent Madrid'de trafiği durdurma eylemi yaptı.

Katalonya, Bask, Valensiya, Endülüs gibi İspanya'nın farklı bölgelerinden gelerek Madrid merkezinde buluşan taksiciler, kent merkezinde trafiği bloke etti.

Ulaştırma Bakanlığı binasından Ekonomi Bakanlığı binasına kadar olan Castellana Bulvarı'ndaki alanı tamamen araçlarıyla dolduran taksiciler, araç sigorta poliçelerindeki artış oranının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile sınırlı tutulması çağrısında bulundu.

Araçlarının üzerine sigorta poliçelerinin fotoğraflarını, "Artık yeter" ve "Bu poliçeler bir hırsızlık" yazılı kağıtları yapıştıran taksiciler, fiyat artışlarını karşılayamadıklarını ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını savundu.

İspanya Ulusal Taksiciler Derneği (Antaxi) Başkanı Julio Sanz, gazetecilere, "Sigorta şirketleri araç sigorta poliçelerini yenilemek için yıllık 7 bin avrodan fazla para istiyor. Bu tahammül edilebilecek bir durum değil. Taksi sektörü ciddi tehlikede. Bu rakamlar sektörün devamlılığına imkan vermiyor. Taksiciler çaresiz durumda." dedi.

Sanz, "Hükümet, bizi haksız yere cezalandıran bu uygulamaya karşı harekete geçmeli. Bizi, VTC'lerle (dijital ulaşım uygulamaları) aynı torbaya koymamalılar." çağrısında bulundu.

Eyleme katılmak için yaklaşık 750 kilometre uzaklıktaki Mayorka adasından Madrid'e gelen Balear Adaları Taksiciler Derneği Başkanı Gabriel Moragues de AA muhabirine, "Sigorta poliçe masraflarımız neredeyse yüzde 200, 300 arttı. Ayrıca birçok sigorta şirketi şoförleri sigortalamak istemiyor. Bu durum artık taksi hizmeti verilmesini engelleyecek boyuta ulaştı. Hükümetin müdahale etmesi gerek. 'Bize ucuz fiyat verin' demiyoruz, rekabet etmemizi sağlasınlar yeter." diye konuştu.

Taksiciler çözüm sunulana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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