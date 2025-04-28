İspanya ve Portekiz'de Elektrik Kesintisi: Siber Saldırı Kaynağı Değil

İspanya ve Portekiz'de günlük hayatı felç eden geniş çaplı elektrik kesintilerinin siber saldırı kaynaklı olduğuna dair bir işaret bulunmadığı açıklandı. Bu ülkelerdeki milyonlarca kişi halen elektriksiz.İber Yarımadası'nda yer alan ve nüfuslarının toplamı 50 milyonu bulan İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde elektrik kesintisine neden olan sorunun kaynağı halen bilinmiyor.

Avrupa Birliği (AB), bu ülkelerdeki geniş çaplı elektrik kesintilerinin siber saldırı kaynaklı olduğuna dair herhangi bir bulguya sahip olunmadığını bildirdi.

İspanya ve Portekiz liderleri ile görüşen AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "şu an için herhangi bir siber saldırı belirtisi olmadığını" belirterek "Her iki ülkedeki şebeke operatörleri, (kesintinin) sebebini bulmaya ve elektrik tedarikini yeniden sağlamaya çalışıyor" dedi:

Portekiz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro da kesintinin siber saldırı nedeniyle yaşandığına dair bir gösterge olmadığını açıkladı. Portekiz haber ajansı Lusa'ya konuşan Portekizli Bakan Leitao Amaro, İspanya'daki dağıtım ağından kaynaklı bir sorun olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

İspanya ve Portekiz hükümetleri seferber oldu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekizli mevkidaşı Montenegro'nun yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle birden fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. İspanya Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplayan Sanchez, elektrik şebekesi faaliyetlerinin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları yerinde takip edebilmek için Red Electrica şirketini de ziyaret etti.

Elektrik kesintisi sorununun gün sonuna kadar çözüleceğini umduğunu ifade eden Portekiz Başbakanı ise kabine üyeleriyle acil toplantı düzenledi.

İspanyol enerji dağıtım şirketi Red Electrica, ülkenin tamamına ve komşu ülke Portekiz'e yeniden tamamen elektrik sağlanmasının altı ila 10 saat sürebileceğini belirtti. Şirket, İber Yarımadası'nın kuzey, güney ve batısındaki bazı bölgelere yeniden elektrik sağlamaya başladıklarını duyurdu.

Red Electrica şirketinin yöneticisi Eduardo Prieto, gazetecilere yaptığı açıklamada, "istisnai ve olağan dışı" olarak tanımladığı bu olay gibi bir durumla daha önce hiç karşılaşmadıklarını dile getirdi.

İspanya ve Portekiz'de metro ve trenlerin durmasına, telefon hizmetlerinin aksamasına, trafik ışıkları ve banka ATM'lerinin çalışmamasına neden olan elektrik kesintilerden Madrid, Barcelona ve Lizbon dahil birçok kent etkilendi.