İran basını: İspanya, İran'daki büyükelçiliğini yeniden açtı

İspanya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası kapattığı Tahran Büyükelçiliğini yeniden açtı. Büyükelçi Antonio Sanchez-Benedito Gaspar, barış çabalarına katkı sağlamak amacıyla İran'daki faaliyetlere devam edeceklerini ve bölgedeki ekonomik fırsatları değerlendireceklerini açıkladı.

İspanya'nın ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle geçici olarak kapattığı Tahran Büyükelçiliğini yeniden açtığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'ın kuzeyinde Hazar Denizi kıyısındaki Astara sınırından ülkeye giren İspanya'nın Tahran Büyükelçisi Antonio Sanchez-Benedito Gaspar, diplomatik ekibiyle birlikte Tahran'a döndüğünü ve İran'daki faaliyetlere devam edeceklerini belirtti.

Ülkesinin, Tahran'daki büyükelçiliğini "barış çabalarına katkı" sağlamak amacıyla yeniden açtığını aktaran İspanyol Büyükelçi, "İspanyol hükümetinin politikaları doğrultusunda, ikili işbirliğini ve kalıcı barışı güçlendirmek amacıyla, bölgenin altyapısını ziyaret etmek ve ekonomik ve yatırım kapasitelerini incelemek gündemde." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın İran ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, bölgenin turizm sektörünün potansiyelini de değerlendirdiğini aktaran Antonio Sanchez-Benedito Gaspar, sonraki aşamalarda ortak işbirliği fırsatlarının oluşturulmasını umduğunu dile getirdi.

İspanya, ateşkesin ardından Tahran'daki büyükelçiliğini yeniden açarak, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında, İran'da diplomatik varlığını yeniden tesis eden ilk Batılı ülke oldu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
