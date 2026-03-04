İspanya, Trump'ın tehditleri karşısında dayanışma göstermeyen Almanya'ya tepkisini iletti

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'yı suçlayan ve ekonomik ilişkileri kesmekle tehdit eden sözleri sırasında yanında olan ve herhangi bir dayanışma göstermeyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in tutumuna tepki gösterdi.

İspanya devlet televizyonu TVE'ye demeç veren Albares, 3 Mart'ta Oval Ofis'teki basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın yanında olan Almanya Başbakanı Merz'in, İspanya'ya yönelik tehditler karşısında herhangi bir dayanışma göstermemesinden dolayı "duyduğu şaşkınlığı" Alman mevkidaşı Johann Wadephul'a ilettiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Albares, "Bu sözler (Trump'ın açıklamaları) karşısında şaşkınlığımızı dile getirdim. Bir ülkeyle ortak bir para birimi, ortak bir ticaret politikası ve ortak bir pazar paylaşıyorsanız, örneğin, (ABD'nin) Danimarka'nın Grönland'daki toprak bütünlüğünden vazgeçmesi isteği nedeniyle ortaya çıkan gümrük vergisi tehditlerine karşı İspanya'nın Danimarka'ya gösterdiği dayanışmanın aynısını beklersiniz. ya da İspanya'nın doğu kanadındaki ülkelerle ifade ettiği dayanışmanın benzerini." şeklinde konuştu.

Albares, "Hükümette olduğumuzdan beri üç Alman başbakanı gördük. (Angela) Merkel, (Olaf) Scholz ve şimdi de Merz. Merkel veya Scholz'un böyle açıklamalar yapacağını hayal edemiyorum. O zamanlar farklı bir Avrupa yanlısı ruh vardı." diyerek, Avrupa Birliği'nin (AB) çıkarlarını ABD karşısında da korumasını istedi.

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz ile Oval Ofis'te 3 Mart'ta yaptığı görüşmede basının sorunlarını yanıtlarken, İran'a yönelik saldırılarda, Endülüs'teki Sevilya ve Cadiz kentlerinde bulunan Moron de la Frontera ve Rota askeri üslerindeki ABD ordusuna ait uçakların kullanılmasına izin vermediği için İspanya'yı eleştirmişti.

İspanya için "berbat bir müttefik" ifadesini kullanan Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." açıklamasında bulunmuştu.

Basın toplantısı sırasında, Trump'ın yanında duran Merz de söz aldığında İspanya'nın savunma harcamalarındaki artışı kabul etmeyen tek NATO ülkesi olduğu eleştirisini getirmişti.

Merz, "İspanya'yı bunu (savunma harcamaları) yüzde 3 veya yüzde 3,5'e çıkarmaya ikna etmeye çalışıyoruz. Hepimiz ortak güvenliğe katkıda bulunmalıyız." demişti.