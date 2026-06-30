İspanya, Ortadoğu Krizinin Ekonomik Etkilerini Hafifletmeyi Amaçlayan Yeni Paket Açıkladı

MADRİD, 30 Haziran (Xinhua) -- İspanya Bakanlar Kurulu, Ortadoğu krizinin ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla hanehalkları ve işletmelere yönelik vergi indirimleri ile mali destekleri genişleten 1,8 milyar euroluk (2,1 milyar ABD doları) paketi onayladı.

Hükümetin Kapsamlı Müdahale Planı çerçevesinde pazartesi günü kabul edilen tedbirler, temmuz-eylül döneminde yakıt vergisi indiriminin kademeli olarak azaltılmasını içeriyor. Pakette ulaşım işletmecileri, çiftçiler ve balıkçılara yönelik yakıt desteklerinin eylül sonuna kadar sürdürülmesi öngörülüyor. Gübre sübvansiyonlarını da genişleten paket ayrıca, İspanya'nın rekabet denetim kurumuna yakıt fiyatlarının ve piyasa uygulamalarının izlenmesinde daha geniş yetkiler tanıyor.

Kararname, elektrik üretim vergisinin kademeli olarak kaldırılmasını da öngörüyor. Buna göre vergi oranı bu yıl yüzde 5'e, 2027'de yüzde 3,5'e ve 2028'de ise sıfıra indirilecek. Paket, savunmasız hanehalkı ve çalışanlara yönelik koruyucu tedbirleri sürdürürken, yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmayı ve İspanya'nın enerji güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan ek düzenlemeler de içeriyor.

Kaynak: Xinhua