İspanya halkı Madrid'de buluşup yoksullaşmaya karşı yürüdü

İspanya'da, Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi ve ardından gelen yüksek enflasyon, halkın alım gücünü düşürdü. İspanya Madrid'de büyük bir gösteri yapan halk, "sosyal yoksullaşmaya karşı adil bir maaş artışı, düzgün bir emeklilik ve kaliteli kamu hizmeti" talebiyle yürüyüş yaptı.

İspanya'da, Rusya- Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi ve yüksek enflasyona karşı ilk büyük gösteri düzenlendi.

İspanya Memurlar ve Serbest Çalışanlar Sendikasının (CSIF) çağrısıyla başkent Madrid'de düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, "sosyal yoksullaşmaya karşı adil bir maaş artışı, düzgün bir emeklilik ve kaliteli kamu hizmeti" talebiyle yürüdü.

AY SONUNU GETİREMİYORUZ

Kent merkezinde, meclis binasından Colon Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşün sonunda okunan manifestoda sol koalisyon hükümetinden, işçilerin fiyat artışlarına karşı mücadele etmesine yardımcı olması, gerekli kaynakları sağlayarak kaliteli kamu hizmetlerini garanti etmesi ve emekli maaşlarının geleceği konusunda şeffaf ve objektif bir tartışma başlatıp, etkili ekonomik önlemler alması talep edildi.

Kovid-19 salgını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla hayat pahalılığının kalıcı olmaya başladığına dikkati çeken İspanyollar, "Ay sonunu getiremiyoruz. Bizden tasarruf yapmamızı beklemesinler." dedi.

ADİL BİR MAAŞI HAK EDİYORUZ

Başbakan Pedro Sanchez'i gerekli ekonomik önlemleri almamakla suçlayan, soyadını vermek istemeyen sendika üyesi Eduardo, "Her şey çok pahalandı. Elektrikten, çarşı pazar masraflarımıza kadar her şey iki katına çıktı. Bu durum daha fazla böyle devam edemez. Adil bir maaşı hak ediyoruz." diye konuştu. Memur olan Elenora da "Hükümet (Zor bir kış geçecek) diyor ama biz zaten yazı zor geçirdik. Gençler sadece ailelerinin yardımları sayesinde ayakta durabiliyor. Ay sonunu getiremeyen halktan kimse tasarruf yapmasını beklemesin." ifadelerini kullandı.

İspanya'da son 3 aydır enflasyon iki haneli rakamlarda (yüzde 10,2 ila 10,5) seyrediyor. Ülkedeki diğer sektörlerin işçi sendikaları da ekonomik sorunlara karşı gelecek haftalarda gösteriler yapacaklarını duyurdu.