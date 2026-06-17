Eski İspanya Başbakanı Zapatero sanık olarak mahkemede ifade verdi

İspanya'da 2004-2011 yıllarında başbakan olarak görev yapan Jose Luis Rodriguez Zapatero, Plus Ultra hava yolu şirketiyle ilgili iddia edilen kara para aklama, nüfuzunu kullanma, suç örgütü kurma, belgede sahtecilik ve hakkındaki bazı mali suçlarla ilgili soruşturmada sanık olarak mahkemede ifade verdi.

Eski Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) eski lideri Zapatero, İspanya tarihinde sanık olarak mahkemede ifade veren ilk başbakan oldu.

Başkent Madrid'deki Ulusal Mahkemede hakim Jose Luis Calama'ya ifade veren Zapatero, aşırı sağcı dernekler tarafından ortaya atılan hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin, mahkeme kaynaklarına göre verdiği haberde Zapatero'nun hakim Calama'nın önünde, 2021 yılında 53 milyon avro kamu yardımı alan Plus Ultra hava yolu şirketini kayırmak için nüfuzunu kullandığı ve kara para akladığı iddialarını temelden ve tamamen reddettiği belirtildi.

Zapatero'nun sadece hakim Calama ve kendi avukatlarının sorularını yanıtladığı, Hazte Oir derneği ile aşırı sağcı Vox, Iustitia Europa ve ana muhalefetteki merkez sağcı Halk Partisinin destek verdiği avukatların sorularını cevaplamadığı kaydedildi.

Eski İspanya Başbakanı Zapatero, masumiyetini savunmasına rağmen özellikle Plus Ultra için kararlar ve avantajlar sağlamak amacıyla "üst düzey kurumsal ve ticari bağlantılarını kullanmakla" suçlanıyor.

Zapatero'nun, başbakanlık dönemi sonrasında oldukça karışık görülen, Venezuela ve Çin ile bağlantılı operasyonları, uluslararası finansal işlemleri, petrol, altın ve dövizle ilgili iddia edilen işlemleri de araştırılıyor.

Diğer yandan jandarmaya bağlı Ekonomik ve Mali Suçlar Biriminin (UDEF) 19 Mayıs'ta Zapatero'nun Madrid'deki ofisinde yaptığı aramalarda bir kasada bulunan ve toplam değeri 1,3 milyon avro olduğu belirtilen mücevher de soruşturmaya dahil edildi.

İki gün boyunca mahkemeye ifade vermesi öngörülen Zapatero'nun safir, yakut, inci kolye, küpe, bilezikler ve saatlerden oluşan yaklaşık 80 parça mücevheri nasıl edindiği, faturaları veya aile mirası ile bunun belgelerini sunması gerekiyor.

Bu arada mahkeme etrafında bir otobüs turlatarak eski sosyalist başbakanın adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini savunan Hazte Oir derneği Zapatero'ya yönelik suçlamalarını sürdürdü.

Hazte Oir derneğinin avukatı Javier Maria Perez Roldan, basına yaptığı açıklamada Zapatero'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesi için yeterli delil olduğunu, eşinin ve halkla ilişkiler şirketi olan kızlarının da soruşturulması gerektiğini iddia etti.