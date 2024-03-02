İspanya'da doğan üç dev panda Çin'e geri döndü

CHENGDU, 2 Mart (Xinhua) -- İspanya doğumlu üç dev panda, anne ve babalarıyla birlikte yaklaşık 12 saatlik bir uçuşun ardından Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Chengdu şehrine ulaştı.

Üç panda - Chulina, Jiu Jiu ve You You - anne ve babaları Bing Xing ve Hua Zui Ba ile birlikte Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'ne gönderildi.

Beş pandanın da sağlık durumları iyi ve karantina prosedürleri devam ediyor.

Anne ve baba panda, Eylül 2007'de İspanya'nın Madrid Hayvanat Bahçesi Akvaryumu'nda yaşamaya başladı. Büyük kız kardeş Chulina Ağustos 2016'da İspanya'da doğarken, erkek panda ikizleri Jiu Jiu ve You You Eylül 2021'de dünyaya geldi.

Genel olarak, yurtdışında doğan dev panda yavruları, dört ila altı yaş arasındaki üreme döneminde akraba çiftleşmesini önlemek için iki ila dört yaşları arasında Çin'e geri gönderiliyor.

Çin ve İspanya arasındaki anlaşma doğrultusunda, iki halkın pandalar üzerine kurulu dostluğunu daha da ileriye taşımak için bir çift genç panda daha Madrid'e gönderilecek.