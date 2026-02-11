Haberler

İspanyol çiftçiler, AB-Mercosur anlaşmasına karşı Madrid'de traktörleriyle eylem yaptı

Güncelleme:
İspanya'nın Madrid şehrinde toplanan 2500'den fazla çiftçi, Avrupa Birliği ile Latin Amerika ülkeleri arasında imzalanan AB-Mercosur anlaşmasını protesto etti. Çiftçiler, düşük standartlı ürünlerin pazarlarını dolduracağı ve birçok çiftçinin iflas edeceği uyarısında bulundu.

İspanya'da çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile Latin Amerika ülkeleri arasında imzalanan ancak onay süreci gerçekleşmeyen AB-Güney Ortak Pazarı (Mercosur) anlaşmasını protesto etmek için başkent Madrid'de büyük bir eylem yaptı.

Ülkenin dört bir yanından traktörleriyle Madrid'e gelen çiftçiler, Mercosur ile anlaşmanın yürürlüğe girmemesi için bir kez daha seslerini duyurmaya çalıştı.

Madrid çevre yollarında ve kent merkezinde 400'e yakın traktörle trafiği bloke eden 2 bin 500'den fazla çiftçi, İspanya hükümetinden ve AB'den Avrupa'daki tarım işçilerinin haklarını korumalarını istedi.

Çiftçiler, AB-Mercosur anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin AB pazarını dolduracağını, haksız rekabetten dolayı birçok çiftçi ailenin iflas edeceğini savundu.

"Bu haksız rekabete dayanamayız, iflaslar olur"

Diğer yandan AA muhabirine konuşan Galiçya Tarım İşçileri Sendikası sözcülerinden Pablo Gonzalez "Bu anlaşma, Avrupa'nın tarlalarının ölüme terk etmesi demek. Bu haksız rekabete dayanamayız, iflaslar olur. Tarlalarımıza kilit koyup başka iş aramak zorunda kalırız. Aynı kurallarla, aynı sağlık denetimleriyle, aynı maaşlarla rekabet etmiyoruz. Mercosur'dan gelecek, zehirli gıda ürünlerinin İspanyol, Avrupa tarlalarına girmesinin engellenmesini istiyoruz. Avrupa Adalet Divanı son kararını verene kadar İspanyol çiftçiler olarak meydanlara inmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İspanyol çiftçilerden Eusebia Palomo "Siyasetçilerin, biz tarım işçilerini bir bozuk para gibi kullandığını düşünüyoruz. Gıda ürünleri hakkında müzakere olmaz. Bu, haksız bir rekabet. En önemli olan kendi kendimize yetebilmemizdir. Eğer Mercosur ile anlaşma olursa bu, sona erer." dedi.

Yolanda Perez de "İspanya'nın tarlaları için adil bir anlaşma istiyoruz. Avrupa ile Latin Amerika arasındaki ücret ve kalite dengesi korunmalı." diye konuştu.

AB-Mercosur anlaşması süreci

AB ülkeleri, 25 yıllık bir sürecin ardından Mercosur ile serbest ticaret anlaşmasını 9 Ocak'ta onayladı.

Bunun ardından AB Komisyonu ile Güney Amerika ülkelerinin bağlı olduğu Mercosur arasındaki anlaşma 17 Ocak'ta Paraguay'da imzalandı.

Ancak Avrupa Parlamentosu, anlaşmanın AB yasalarına uygunluğunun denetlenmesi için Avrupa Adalet Divanından görüş talep etme kararı aldı. Sürecin nihai olarak sonuçlanmasının iki yıl sürmesi bekleniyor.

Anlaşma kapsamında sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajlarının sağlanması, buna karşılık Mercosur ülkelerinin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
500

