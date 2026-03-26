Haberler

Sanchez, "daha özerk ve özgür" olmak için AB'den ABD'ye boyun eğmemesini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin ABD'ye bağımlılığını azaltması ve daha özerk bir politika benimsemesi gerektiğini savundu. Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, cesur adımlar atılması gerektiğini belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliğinden (AB) "daha özerk ve özgür" olabilmek için ABD'ye boyun eğmemesini istedi.

Sanchez, El Diario gazetesinin organize ettiği Ekonomi Forumu'nda konuştu.

"Cesur kararlar almanın zamanı geldi." diyen Sanchez, "Avrupa hayatımızın bir parçası. Çok daha özerk, daha güçlü, daha özgür ve daha dirençli bir Avrupa olasılığı elimizde. İspanya, liderlik konumundan hareket ederek ve iyi bir örnek teşkil ederek bu tartışmaya katkıda bulunmak için yeterli yetkinliğe sahip." dedi."

ABD ve NATO'nun savunma harcamalarının yüzde 5 artırılması talebinin AB için "akıllı bir uzlaşma olmayacağını" savunan Sanchez, AB'nin, ABD'ye boyun eğmeyerek kendi geleceğine daha sağlam şekilde karar vermesi gerektiğini vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırıları ve sonrasında Orta Doğu'ya yayılan çatışmaların yarattığı ekonomik krize de değinen Sanchez, şöyle konuştu:

"Savaş, yabancı ülkelerin liderleri tarafından başlatıldı ve 20 milyon İspanyol hanenin bunun bedelini ödemesine izin veremeyiz. Bu bir felaket, büyük bir siyasi ve jeopolitik hata. ve uluslararası ticaretin hayati bir damarı olan Hürmüz Boğazı'nı istikrarsızlaştırıyor. Küresel bir deprem tehdidi oluşturuyor. ve şimdiden vatandaşlarımızın cüzdanlarını etkiliyor."

İspanya hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gösterdiği yaklaşımdan açık bir şekilde farklı bir dış politika izleme konusunda cesaret gösterdiğini dile getiren Sanchez, "Başından beri neredeyse tek başımıza barış çağrısında bulunduk ve o zamandan beri birçok kişi bu çağrıya katıldı. ve şimdi en önemli olana odaklanıyoruz. Halkımıza, özellikle de sıradan vatandaşlarımıza yardım etmeye." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

