İspanya, 'Altın Vize' uygulamasını sonlandırıyor

İspanya, 2013 yılından bu yana uyguladığı, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerin vatandaşlarına yatırım yapmaları ya da ev satın almaları halinde oturma izni hakkı tanıyan "altın vize"yi nisan ayında sona erdirecek.

Senato ve Mecliste geçen kasımda kabul edilen ve 3 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kanun gereği "altın vize" uygulaması 3 Nisan itibarıyla son buluyor. Ekonomik krizden dolayı, dönemin sağ hükümetinin kararıyla 2013'te yürürlüğe giren uygulamayla, 500 bin avrodan yüksek değerde ev satın alan veya 1 milyon avronun üzerinde yatırım yapan AB dışı ülkelerin vatandaşlarına "altın vize" veriliyordu.

15 BİN 300 KİŞİ YARARLANDI

İstatistiklere göre İspanya'da şimdiye kadar yaklaşık 15 bin 300 yabancı yatırımcı "altın vize"den yararlandı.

Bu arada, kanunun yürürlüğe girmesinden önce talepte bulunanların da "altın vize"den yararlanabilecekleri bildirildi.