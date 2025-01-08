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İspanya, 'Altın Vize' uygulamasını sonlandırıyor

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İspanya, 2013'ten beri süregelen 'altın vize' uygulamasını nisan ayında sona erdirecek. Ekonomik kriz nedeniyle, AB dışı ülkelerin vatandaşlarına yatırım veya konut alımı karşılığında verilen oturma izni hakkı artık verilmeyecek.

İspanya, 2013 yılından bu yana uyguladığı, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerin vatandaşlarına yatırım yapmaları ya da ev satın almaları halinde oturma izni hakkı tanıyan "altın vize"yi nisan ayında sona erdirecek.

Senato ve Mecliste geçen kasımda kabul edilen ve 3 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kanun gereği "altın vize" uygulaması 3 Nisan itibarıyla son buluyor. Ekonomik krizden dolayı, dönemin sağ hükümetinin kararıyla 2013'te yürürlüğe giren uygulamayla, 500 bin avrodan yüksek değerde ev satın alan veya 1 milyon avronun üzerinde yatırım yapan AB dışı ülkelerin vatandaşlarına "altın vize" veriliyordu.

15 BİN 300 KİŞİ YARARLANDI

İstatistiklere göre İspanya'da şimdiye kadar yaklaşık 15 bin 300 yabancı yatırımcı "altın vize"den yararlandı.

Uygulamadan yararlananların yüzde 96'sı gayrimenkul alımıyla bunu gerçekleştirirken, bundan faydalanan yabancı ülke vatandaşlarının listesine bakıldığında Çin, Rusya, İran, ABD ve Venezuela ilk 5'te yer aldı.

Bu arada, kanunun yürürlüğe girmesinden önce talepte bulunanların da "altın vize"den yararlanabilecekleri bildirildi.

Mevcut sol koalisyon hükümeti, ülkede son yıllarda yaşanan ve İspanyolların alım gücünü düşüren konut krizinden dolayı "altın vize" uygulamasının bitirilmesini istiyordu.
İspanya, 'Altın Vize' uygulamasını sonlandırıyor
Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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