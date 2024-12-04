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İslahiye'de TOKİ'den 42 Konut ve 28 İş Yeri İçin Kura Çekildi

İslahiye'de TOKİ'den 42 Konut ve 28 İş Yeri İçin Kura Çekildi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından TOKİ tarafından inşa edilen 42 konut ve 28 iş yeri için kura çekimi yapıldı. Belediye Başkanı Kemal Vural, çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü ve konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 42 konut ve 28 iş yeri için kura çekildi.

İslahiye'de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kalıcı konut ve iş yerlerinin yapımı sürüyor.

Bu kapsamda rezerv alanı olarak ilan edilen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eski belediye hizmet binası arazisinde yapılan konutlar hızla yükseliyor.

Belediye Başkanı Kemal Vural, konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Depremzede Abdullah Arslan da emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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