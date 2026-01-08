Haberler

Gaziantep'te kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı, çiftçiler tarafından umutla karşılandı. Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, karın can suyu niteliğinde olduğunu vurgulayarak, bu yıl bereketli bir tarım sezonu beklediklerini ifade etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı, çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ve sulama sıkıntılarının ardından 2026 yılına girerken yağan karın çiftçi için adeta can suyu olduğunu söyledi.

İslahiye Ovası'nın bereketli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, ilçede yaklaşık 150 bin dekar alanda buğday ve arpa, 25 bin dönüm alanda kırmızı biber, 50 bin dekar alanda üzüm üretimi yapıldığını, ikinci ürün olarak ise mısır ve pamuk ekildiğini belirtti.

2022 yılından bu yana yeterli yağış alınamamasının üreticileri olumsuz etkilediğini ifade eden Erdoğan, "Metrekareye yaklaşık 40 kilogram kar düştü. Bu yağışlarla birlikte barajlarımızın da dolmasını bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimiz bol suya kavuşacak ve bereketli bir sezon geçirecek. Kar senesi, var senesi demektir." dedi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

