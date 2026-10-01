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İslahiye'de coğrafi işaretli Antep karası üzümünün kurutulmasına başlandı

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İslahiye'de coğrafi işaretli Antep karası üzümünün kurutulmasına başlandı
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Gaziantep İslahiye'de coğrafi işaretli 'Antep karası' üzümünün kurutulmasına başlandı. 17 bin dekar alanda üretilen üzümden bu yıl 3 bin ton kuru üzüm bekleniyor; ürün iç piyasanın yanında Avrupa'ya da ihraç ediliyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde coğrafi işaretli 'Antep karası' cinsi üzümün kurutulmasına başlandı.

Türkiye'de sofralık üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve merkezlerinden olan İslahiye'de, 15 mahallede 17 bin dekar alanda 'Antep karası', 30 bin dekarda 'Hatun parmağı' olarak nitelendirilen üzümde hasat tamamlandı. Yöreye özgü olan tescillenmiş coğrafi işaretli 'Antep karası' üzümler, hasadının ardından mevsimlik tarım işçisi kadınlar tarafından salkımlarından tek tek ayıklanıp tanelenerek, kurumaya bırakılmaya başlandı.

'KIŞ SOFRALARININ ÇEREZİ'

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, ilçede 17 bin dekarda Antep karası üzüm üretildiğini belirterek, kış sofralarının çerezi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Antep karası cinsi üzümün yaş olarak tüketilmesinin yanında pekmez yapılırken, aynı zamanda kurutularak piyasaya sürülüyor. Kurutulmasına başlanan üzümden bu yıl 3 bin ton kuru üzüm yapımı bekleniyor. Tescilli coğrafi işarete sahip kuru üzümlerimiz iç piyasanın yanında Avrupa'ya da ihracatı yapılıyor. Kuru üzüm aroması ve lezzetiyle özellikle kışın sofralarımızda çerez olarak tüketilmektedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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