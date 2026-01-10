Haberler

İskilip'te TÜFİS ve gıda denetimleri yapıldı

Güncelleme:
Çorum'un İskilip ilçesinde Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında yapılan gıda denetimlerinde, tarım ve gıda ürünlerinin etiket bilgileri, fiyat uygunluğu ve hijyen koşulları kontrol ediliyor. Denetimlerin amacı güvenilir gıdaya erişim sağlamak ve piyasa düzenini izlemek.

Çorum'un İskilip ilçesinde Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışmaları kapsamında gıda denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması, tüketici haklarının korunması ve piyasa düzeninin etkin şekilde izlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince denetim yapıldığı bildirilen açıklamada, denetimlerde satışa sunulan tarım ve gıda ürünlerinin etiket bilgileri, fiyat uygunluğu ve hijyen koşullarının kontrol edildiği aktarıldı.

İlçedeki piyasa fiyatlarının yerinde tespit edilerek sisteme kaydedildiği vurgulayan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalarla tarım ürünlerinin fiyat hareketlerinin anlık takibinin sağlanması, üreticiden tüketiciye uzanan süreçte şeffaflık ve piyasa istikrarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. İlçemiz genelinde güvenilir gıdaya erişimin sağlanması, tüketici haklarının korunması ve piyasa düzeninin etkin şekilde izlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması en büyük önceliğimizdir."

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel
Haberler.com
500

