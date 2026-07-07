İski: Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçme Suyu Tüneli Projesi'nin Tüm Ana İmalatları Tamamlandı, Tünele İlk Su Başarıyla Verildi

(İSTANBUL)- İski, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında "Kağıthane–Bahçelievler–Sefaköy İçme Suyu Tüneli Projesi" hakkında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, projenin tüm ana imalatlarıyla tamamlandığı ve tünele ilk suyun başarıyla verildiğini açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) tarafından yapılan açıklamada, projenin Melen Havzası'ndan temin edilen ve Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde arıtılan içme suyunun, Avrupa Yakası'nın iç ve batı bölgelerine güvenli, kesintisiz ve yüksek kapasiteli ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen stratejik bir yatırım olduğu vurgulandı. Projenin tamamen İski'nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayata geçirilen stratejik bir altyapı yatırımıdır"

"Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında Kağıthane–Bahçelievler–Sefaköy İçme Suyu Tüneli Projesi hakkında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Kağıthane–Bahçelievler–Sefaköy İçme Suyu Tüneli Projesi, Melen Havzası'ndan temin edilerek Kağıthane İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde arıtılan içme suyunun Avrupa Yakası'nın iç ve batı bölgelerine güvenli, kesintisiz ve yüksek kapasiteli şekilde ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen stratejik bir altyapı yatırımıdır. Haberlerde yer alan iddiaların aksine proje tüm ana imalatlarıyla tamamlanmıştır. Tamamı İski'nin öz kaynaklarıyla hayata geçirilen 20.630 metre uzunluğunda, 4.000 mm çapındaki tünelin kazı çalışmaları, çelik boru montajları, dolgu betonları ile tüm mekanik ve teknik imalatları başarıyla gerçekleştirilmiştir."

"İstanbul'un ana su dağıtım sistemi önemli ölçüde güçlenecek"

İmalatların ardından basınç, sızdırmazlık ve dezenfeksiyon testleri gerçekleştirilerek; tünele ilk su başarıyla verilmiştir. Böylece proje kapsamında kritik aşamalar geride bırakılmıştır. Günlük 1 milyon 500 bin metreküp içme suyu iletim kapasitesine sahip olan bu stratejik yatırım sayesinde Eyüpsultan (Münzevi), Bahçelievler ve Sefaköy içme suyu depoları beslenecek, İstanbul'un ana su dağıtım sistemi önemli ölçüde güçlenecek ve olası su temin risklerine karşı sistemin dayanıklılığı artırılacaktır. İSKİ tarafından İstanbul'un içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmekte olup kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla süreç şeffaflıkla takip edilmektedir"

Kaynak: ANKA