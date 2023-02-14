İskenderun Limanı'ndaki yangında kullanılamaz hale gelen konteynerler kaldırılıyor Güncel Haberler Hatay'ın İskenderun ilçesinde liman sahasında çıkan yangında birçoğu kullanılamaz hale gelen konteynerler alandan taşınıyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde liman sahasında çıkan yangında birçoğu kullanılamaz hale gelen konteynerler alandan taşınıyor. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında limandaki konteynerlerde çıkan, hava, kara ve denizden müdahaleyle güçlükle söndürülen yangın alanında temizlik çalışması başlatıldı. Limana sevk edilen iş makineleriyle alınan konteynerler, başka bir bölgeye sevk ediliyor. Bu arada, yangın mahallindeki enkaz kaldırma çalışmaları dronla görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 6 Şubat'ta İskenderun Limanı'ndaki konteynerlerde çıkan yangın, karadan, havadan ve denizden 4 gün süren müdahalenin ardından söndürülmüş, bölgedeki denizcilik faaliyetleri başlatılmıştı. Kaynak: AA / Güncel İskenderun Limanı İskenderun Hatay Güncel Haberler

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