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Işıkhan, Brüksel'de Türk toplumuyla buluştu, Türkiye-Belçika ilişkilerine vurgu yaptı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Belçika'daki Türk toplumuyla bir araya geldi. Işıkhan, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin 'kazan-kazan' anlayışıyla geliştirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Önümüzdeki dönemde de Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin karşılıklı fayda ve 'kazan-kazan' anlayışı temelinde her alanda daha da geliştirilmesi için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Işıkhan, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Belçika Türk toplumu ile iş dünyasının temsilcileri ve Türk siyasetçilerle bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan'ın yanı sıra çok sayıda Türk toplumu temsilcisi katıldı.

Bakan Işıkhan, yaptığı konuşmada, ülkedeki Türk toplumunun bir yandan Belçika'nın ekonomik ve sosyal hayatına değer katarken diğer yandan da Türkiye ile Belçika arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirdiğine dikkati çekti.

Belçika'daki Türk toplumunun siyasette, yerel yönetimlerde, sivil toplumda ve iş dünyasında üstlendiği sorumlulukların Türk toplumunun hak ve menfaatlerinin gözetilmesine ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınmasına önemli katkılar sunduğuna işaret eden Bakan Işıkhan, özellikle Belçika'ya gelen ilk kuşağın ağır yük taşıdığını, onların vizyonunun kilit öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Bakan Işıkhan, Türkiye-Belçika ekonomik ilişkilerinin son dönemde kazandığı ivmeye dikkati çekerek Belçika Ekonomik Misyonu Heyeti'nin Kraliçe Mathilde başkanlığında 10-14 Mayıs'ta Türkiye'ye ziyaret düzenlediğini anımsattı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği en önemli talimat, yurt dışındaki vatandaşlarımızın yalnız bırakılmamasıdır"

Işıkhan, ziyaretin ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından son derece önemli ve verimli olduğunu belirterek "Önümüzdeki dönemde de Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin karşılıklı fayda ve 'kazan-kazan' anlayışı temelinde her alanda daha da geliştirilmesi için hep birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye-Belçika ilişkilerinin geliştirilmesi bağlamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın da önemli çalışmalarının bulunduğunu söyleyen Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği en önemli talimat, yurt dışındaki vatandaşlarımızın yalnız bırakılmamasıdır." dedi.

Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının temel görevinin yurt dışında yaşayan vatandaşların çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında elde edilmiş haklarını korumak ve vatandaşlara etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak olduğunu kaydeden Işıkhan, bu anlayışla pek çok hizmetin dijital ortama taşındığını ve müşavirlik sayısının da artırıldığını ifade etti.

Katılımcıların talep ve sorunlarını teker teker dinleyerek not alan Bakan Işıkhan, gündeme getirilen tüm hususları yakından takip edeceğini söyledi.

Kaynak: AA
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