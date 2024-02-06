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IŞİD Finansmanı Soruşturması: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütünün finansmanının deşifre edilmesi ve terörün finansmanının önlenmesi için yapılan çalışmalarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütünün finansmanının deşifre edilmesi ve terörün finansmanının önlenmesi için yapılan çalışmalarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan öğrenilene göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD Silahlı Terör örgütü finansmanının deşifre edilmesi ve terörün finansmanının önlenmesi suçu kapsamında hakkında MASAK raporu talep edilen Agila Akhmedova'ya para transfer eden kişilerin, IŞİD Silahlı Terör Örgütüne finans sağladığı değerlendirildi. İstanbul'da ikamet eden, 11 Rusya, 4  Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan ve 6 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 15 şüpheli yakalandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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