İshak Şengüloğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına 29 oyla seçildi

İshak Şengüloğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına 29 oyla seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında tek listeyle yapılan seçimde 29 oy alan İshak Şengüloğlu başkan seçildi. Şengüloğlu, görev süresi boyunca kente katma değer oluşturmak için çalışacaklarını belirtirken, Meclis Başkanlığına Ümit Yıldırım seçildi.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına İshak Şengüloğlu getirildi.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında tek listeyle yapılan seçimlerde, 29 oy alan İshak Şengüloğlu başkan seçildi.
Şengüloğlu, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, "Görev süremiz boyunca kente katma değer oluşturmak için çalışmaları var gücümüzle sürdüreceğiz." dedi.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığına ise Ümit Yıldırım seçildi.
Kaynak: AA