İş İnsanı Fatih Yücelik Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Fatih Yücelik, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala katıldı.

Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Fatih Yücelik'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Burada bulunan Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına; Yücelik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile iş insanları katıldı. Baba Lütfü Yücelik, taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Yücelik'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
