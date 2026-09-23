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İrlanda Başbakanı Martin, İsrail Futbol Federasyonu'na 'kabul edilemez' dedi

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İrlanda Başbakanı Michael Martin, İsrail Futbol Federasyonu'nun Hallgrimsson'a yönelik 'Salak, cahil ve ikiyüzlü' nitelemesine 'kabul edilemez' yanıtı verdi. Martin, 27 Eylül'de Macaristan'da planlanan İsrail-İrlanda Uluslar Ligi maçı öncesi Gazze'deki yıkıma dikkat çekti.

İrlanda Başbakanı Michael Martin, "Soykırıma karşı oynuyoruz." diyen İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson hakkında, "Salak, cahil ve ikiyüzlü" nitelemesi yapan İsrail Futbol Federasyonu'na "Bu açıklamalar kabul edilemez ve geri alınmalı." yanıtını verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine giden Martin, burada gazetecilere 27 Eylül'de oynanması planlanan İsrail-İrlanda Uluslar Ligi maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Martin, İrlanda Milli Takım Teknik Direktörü Hallgrimsson'un "Soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'le değil, İsrail'e karşı oynuyoruz." ifadelerini kullanmasının ardından, "Salak, cahil ve ikiyüzlü" nitelemesi yapan İsrail Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

"Bu açıklamalar kabul edilemez ve geri alınmalı." diyen Martin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Gazze'deki Filistinlilere yönelik, Genel Sekreter olarak görev yaptığım yıllar boyunca tanık olduğum hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım dalgası yaşandı." açıklamasını hatırlattı.

Hallgrimsson'un da buna benzer bir düşünceyi dile getirdiğini kaydeden Martin, "İsrail dünyanın bildiği ve anladığı şeyleri inkar etmeye devam edemez. İsrail bunları tekrar tekrar yapıyor. Gazze'deki yıkımın görülmesi için gazetecilerin ve dünya liderlerinin bölgeye girişine izin vermeleri gerekiyor." diye konuştu.

Martin, Gazze'deki yaklaşık 2 milyon kişinin bölgenin üçte birlik bir alanına sıkıştığını, Gazze'deki insani durumun felaket seviyesine geldiğini de sözlerine ekledi.

"Taraftarlar hesap sormak istiyor"

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü de İsrail Futbol Federasyonu'nun işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ilişkisine dair kanıtlar olmasına rağmen uluslararası organizasyonda yer almasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Af Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Steve Cockburn, yaptığı yazılı açıklamada Gazze ve Batı Şeria'daki işgali ve soykırımına rağmen İsrail'e UEFA tarafından uluslararası alanda yer açıldığını kaydetti.

UEFA ve FIFA'nın İsrail'i uzun süre önce gasbedilen Filistin topraklarında bulunan futbol kulüpleri nedeniyle sistemden çıkarması gerektiğini kaydeden Cockburn, bu organizasyonlardan İsrail kulüplerine verilen paraların gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı işgali sürdürülebilir kılma riski taşıdığına dikkati çekti.

Cockburn, İsrail'e tepki göstermeyen siyasi liderlerin ve spor organizasyonlarının İsrail'in dokunulmazlığını artırdığını belirterek, "Taraftarlar hesap sormak, adalet ve adil oyun istiyor. Kurallar çiğnenirken, işgal, apartheid ve soykırım devam ederken kafamızı başka yere çeviremeyiz." ifadesini kullandı.

İsrail ve İrlanda milli takımları arasındaki ilk karşılaşmanın 27 Eylül'de Macaristan'da oynanması bekleniyor.

Kaynak: AA
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