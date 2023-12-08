İranlı Turistler Van'da Ebi Konserine Alınmadı

İranlı turistler, ünlü İranlı pop sanatçısı Ebi'nin Van'da verdiği konser için binlerce kişiyle bir araya geldi. Ancak bazı turistler, bilet almalarına rağmen içeri alınmadı ve organizasyon firmasına tepki gösterdi.

İRANLI turistler, İslam Devrimi'nin ardından ülkesine girişi yasaklanan dünyaca ünlü İranlı pop sanatçısı 'Ebi' lakaplı Ebrahim Hamedi'nin konseri için Van'a geldi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kapalı Spor salonundaki konsere binlerce kişi katılırken, dışarıda kalan turistler ise organizasyonu yapan firmaya tepki gösterdi.

İran'da 'Ebi' lakabı ile tanınan sanatçı Ebrahim Hamedi'nin Van'da verdiği konser için binlerce İranlı turist bir araya geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen konsere İranlı turistler yoğun ilgi gösterdi. Gelen binlerce turist, oluşturulan güvenlik şeritlerinden geçirilip üst aramaları kontrol edildikten sonra alana alındı. Zaman zaman izdihamların yaşandığı konsere gelen yaklaşık 3 bin kişi de yaklaşık 3 saat dondurucu soğukta bekletilerek içeri alınmadı. Kişi başı VIP biletlerin 500, normal biletlerin ise 200 dolardan satıldığı konser için bilet almalarına rağmen salona alınmayan İranlı turistler, organizazyon firmasına tepki gösterdi. Soğukta kalan kimi çocuk annesinin kucağında ağlarken, bazı çocuklar da araçlardan indirilmedi.