İRANLI TURİST FIRTINA DERESİ'NDE BOĞULDU Güncel Haberler RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırıtna Deresine giren İranlı turist Mohammed Ali Abdolamir (32) akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırıtna Deresine giren İranlı turist Mohammed Ali Abdolamir (32) akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı Behice Köyü yakınlarında akşam saatlerinde yaşandı. Serinlemek için dereye giren İranlı turist Mohammed Ali Abdolamir akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalelerine rağmen akıntıda kaybolan Abdolamir, yaklaşık 500 metre uzaklıkta kayalara takılmış vaziyette bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İranlı turstin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri turistin cesedini sedyeye alarak 100 metrelik yamaçtan ambulansa taşıdı. Olayın ardından nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Çamlıhemşin turist Güncel Haberler

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