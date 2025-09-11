İran ve Tunus Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, iki ülke arasındaki işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Resmi ziyaret kapsamında geldiği Tunus'taki İran Büyükelçiliğinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Erakçi, İran ile Tunus'un "eski, köklü ve yakın ilişkilere sahip olduğunu, bölgesel konularda benzer görüşleri paylaştığını" belirtti.

Erakçi, "Her iki ülke lideri, ikili ilişkileri geliştirme ve derinleştirme konusunda siyasi iradeye sahip. Tunus ziyaretim de bu çerçevede gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said ile kapsamlı, yapıcı ve faydalı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Erakçi, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile de verimli görüşmeler yaptığını ve iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik bir dizi karar aldıklarını kaydetti.

İran ve Tunus'un ticaret, turizm, tıp ve bilimsel alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda anlaştığını belirten Erakçi, ayrıca yakın gelecekte iki ülke arasında ortak bir ekonomik komite kurulmasına karar verdiklerini ancak tarihin henüz belirlenmediğini ifade etti.

Erakçi, şöyle konuştu:

"Tunus ile bölgesel durumu, özellikle İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırılarını, Lübnan, Suriye, Yemen, İran ve son olarak Katar'a yönelik saldırılarını ele aldık. İsrail tehdidinin bölgesel güvenlik ve barışa yönelik en büyük tehdit olduğu konusunda mutabık kaldık. Bu suçlarla mücadele için bölge ülkeleri arasında ortak bir karar alınmasının gerekliliği konusunda da mutabık kaldık."

Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Cumhurbaşkanı Said'in Kartaca Sarayı'nda Erakçi'yi kabul ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre Said, görüşmede "bölgesel durumu ve özellikle işgal altındaki Filistin'de yaşananları, güvenlik ve istikrarın sistematik olarak hedef alınmasını" gündeme getirdi.

Said, Tunus'un, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir devlet kurma ve tüm topraklarını geri alma hakkı konusundaki kararlı tutumunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayarak, "Devam eden soykırım savaşı ve dünyanın gözü önünde işlenen suçlar, Filistin halkının özgürlük ve meşru haklarını geri kazanma mücadelesini kırmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said ayrıca Tunus ve İran arasındaki köklü tarihi ilişkileri, iki kardeş halkı birleştiren kardeşlik bağlarını hatırlatarak, ikili işbirliğinin ekonomik, turizm, bilimsel ve kültürel alanlarda daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İran'ın Mehr Haber Ajansı'na göre, Erakçi, ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile ayrıca bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Görüşmede, gelişen ikili ilişkiler, ekonomi, ticaret, turizm, bilim-teknoloji, tıp ve kültür alanlarında karşılıklı işbirliği imkanları ele alındı.