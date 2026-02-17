Haberler

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Rusya Enerji Bakanı Tsivilev ile görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile Tahran'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin önemini vurguladı ve ortak projelerin ilerletilmesi gerektiğini ifade etti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Laricani, İran ile Rusya arasındaki 19. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı kapsamında Tahran'a gelen Tsivilev ile görüştü.

Görüşmede Laricani, İran ile Rusya arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, "Tahran ve Moskova Batı tarafından yöneltilen benzer sınırlamalar ve baskılar ile karşı karşıya kaldı ancak bu baskılar iki ülke arasındaki işbirliğini durduramadı." dedi.

Laricani ayrıca, iki ülke liderinin Tahran ile Moskova arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi hususunda ortaya koyduğu iradeye dikkati çekerek, ortak projelerin ilerletilmesi hususunda gerekli olan kolaylıkların sağlanması gerektiğini söyledi.

Rusya Enerji Bakanı Tsivilev ise, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine vurgu yaparak, Moskova'nın özellikle enerji ve ekonomi alanında Tahran'a olan desteğini sürdüreceğini dile getirdi.

Tsivilev İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad ile de bir araya gelmişti.

Görüşmede petrol ve enerji alanları başta olmak üzere ulaştırma, ticaretin geliştirilmesi ve çeşitli ekonomik işbirliği konuları ele alınmıştı.

